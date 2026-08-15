Salah ikinci yarıda sahne alacak

Yeni sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, ligin ilk haftasında bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak hem lige iyi bir başlangıç yapmayı hem de zirve yarışı için rakiplerine güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi gözler ise Salah'ta olacak. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin Mısırlı yıldızı, mücadelenin ikinci yarısında sahaya süreceği öğrenildi. Bu arada trafik kazası geçiren Andre Onana'nın kaledeki yerini alacağı belirtildi.

TRABZONSPOR'DAN TARİHİ REKOR

Trabzonspor, 4 bin civarında olan kombine satışında inanılmaz bir sıçrama yaşadı. Elde edilen son verilere göre satılan 24.731 adet kombine bilet, kulübün kasasına toplamda 642.900.000 TL'lik dev bir gelir sağladı. Trabzonspor tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşıldı.