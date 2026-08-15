SON DAKİKA | Fenerbahçe sezona puansız başladı! Gençlerbirliği evinde kazandı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çaldı. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Osman Gökhan Bilir üstlendi.
VAR'da Andrew Donaldson Dallas, AVAR'da ise Bersan Duran görev aldı.
Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Gençlerbirliği'nin gollerini 37. dakikada Franco Tongya ile 56. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti. Fenerbahçe'de fileleri 13. dakikada Anderson Talisca havalandırdı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği sezona 3 puanla başladı.
Fenerbahçe ise ilk haftayı puansız kapattı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanında sahaya çıkacak.
Fenerbahçe ise Konyaspor'u konuk edecek.
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 2-1
Goller: 13' Anderson Talisca, 37' Franco Tongya, 56' Oğulcan Ülgün
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Diabate, Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu, Tongya, Traore, Koita.
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Talisca.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Oğuz Aydın'ın sol köşeden ceza sahasına girer girmez topu sağ ayağına alarak çektiği şut, kaleciden döndü. Ceza sahasının solundaki Levent Mercan, önünde kalan topu yerden altıpasın hemen dışındaki Talisca'ya gönderdi. Brezilyalı futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
25. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı uzak direğe doğru ortaladı. Geriden gelen İsmail Yüksek'in altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top, Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın kucağında kaldı.
Başkent ekibi, ilk şutunu 29. dakikada çekti. Ensar Kemaloğlu'nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruş, direğin üstünden dışarı çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe yarı sahasından çıkmaya çalışırken Ensar, topu Guendouzi'den çaldı. Önünde kalan meşin yuvarlağı ceza yayına kadar süren Koita, pasını solundan ceza sahasına giren Tongya'ya aktardı. Tongya'nın sağ ayağıyla çapraza yaptığı vuruş, direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1
48. dakikada ceza yayının dışında topla buluşan İsmail Yüksek, kaleye yüzünü döner dönmez şutunu çekti. Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat, soluna doğru gelen topu kornere çeldi.
49. dakikada sağdan kullanılan Fenerbahçe köşe vuruşunda uzak direkteki Guendouzi, topu kafayla içeri doğru çevirdi. Geriden gelen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top üstte auta gitti.
56. dakikadaki Gençlerbirliği atağında topu sol kanattan sürükleyen Abdurrahim Dursun, ortasını yaptı. Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe savunmasını aşan meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1
Talisca, 61 ve 62. dakikada ceza sahasının dışından çektiği şutlarla Gençlerbirliği kalesini yokladı. Kaleci İrfan Can Eğribayat, iki pozisyonda da gole izin vermedi.
66. dakikada Levent Mercan'ın ortasında Muriç'in kafayla yaptığı aşırtma vuruşta top üst ağlarda kaldı.
71. dakikada Talisca'nın ceza yayında önünü boşalttıktan sonra çektiği şutta top kaleciden döndü.
77. dakikada Guendouzi'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Muriç kafayla vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu tek hamlede kontrol etti.
85. dakikada Greenwood'un sağ kanattan yaptığı ortada altıpasın solundaki Skriniar'ın istediği gibi dokunamadığı top dışarı çıktı.
Fenerbahçe, kalan sürede de baskılı oyununa rağmen golü bulamadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı.
44. dakikada Fenerbahçe'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Talisca'nın uzak direğe doğru gönderdiği kafa vuruşu direkten döndü. Top, altıpasın sağ çaprazındaki Guendouzi'ye geldi. Guendouzi'nin şutu farklı şekilde üstten auta gitti.
Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, son Avrupa kupası maçına göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 18 Ağustos Salı günü oynayacakları Olimpik Lyon maçı öncesi rotasyona gitti.
Kartal, Sturm Graz'ı 1-0 yendikleri üçüncü eleme turu rövanş maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.
Süper Lig'de sezonu başkentte açan sarı-lacivertli takımda kaleye Tarık Çetin geçti. Tarık, geçen sezon dört maçta Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu.
Bu sezonki dört Şampiyonlar Ligi eleme maçında görev yapan Mert Günok sakatlığı, Brezilyalı Ederson ise cezası nedeniyle başkente getirilmedi.
Kartal; Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.
Teknik direktör Kartal, Gençlerbirliği mücadelesinde Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.
Fenerbahçe'nin dün imza töreni düzenlediği golcü futbolcu Romelu Lukaku, başkent kafilesine dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ilk kez boy gösterdi. Manchester City'den transfer edilen Ake, bu sezon Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki dört eleme maçında da oynamıştı.
Kiralık olarak gittiği Kasımpaşa'dan dönen İrfan Can Kahveci, ligde Fenerbahçe formasını 314 gün sonra yeniden giydi. İrfan Can, Fenerbahçe formasıyla ligde en son 5 Ekim 2025'te Samsunspor'a karşı sahaya çıkmıştı.
Sarı-lacivertli ekipte sezon başında göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal, 811 gün sonra Süper Lig'e döndü.
Kartal, bu karşılaşmadan önce son lig maçına yine Fenerbahçe'nin başında 26 Mayıs 2024'te çıkmıştı.
65 yaşındaki teknik adam, böylece iki sezon aranın ardından yeniden bir lig maçında Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde görev aldı.
2023-2024 sezonuna Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligde oynanan 38 maçta 99 puan toplayıp sezonu 2. sırada tamamlamıştı.
Ev sahibi Gençlerbirliği'nde yeni transferlerden İrfan Can Eğribayat, başkent ekibiyle ilk resmi maçına çıktı. Fenerbahçe'den transfer edilen İrfan Can, eski takımına karşı Gençlerbirliği'nin kalesini korudu.
Başkent ekibi, maça İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Ousmane Diabate, Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu, Adama Traore, Franco Tongya ve Sekou Koita'dan oluşan 11'le başladı.
Antrenmanda sakatlanan yeni transfer Portekizli sol bek Kevin Rodrigues ise kadroya dahil edilmedi.
Taraftarlar, 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda oynanan maça ilgi gösterdi. Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi olan Gençlerbirliği'nin taraftarları, stadı doldurdu.
Kale arkası tribünlerinden biri, geçen sezon "Dört büyükler"le yapılan maçlarda olduğu gibi tamamen rakip takım seyircisine açıldı. Kendilerine ayrılan tribündeki yerlerini alan yaklaşık 5 bin Fenerbahçeli futbolsever, takımlarını destekledi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleriyle stattan takip etti.
Ayrıca sarı-lacivertli kafileyi, konakladıkları otelden Eryaman Stadı'na çok sayıda taraftar uğurladı.
Öte yandan Oğuzhan Aksu'nun düdük çaldığı Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında, VAR'da İskoç hakem Andrew Donaldson Dallas görev yaptı.