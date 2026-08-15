SON DAKİKA | Fenerbahçe sezona puansız başladı! Gençlerbirliği evinde kazandı

Kartal, Sturm Graz'ı 1-0 yendikleri üçüncü eleme turu rövanş maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de sezonu başkentte açan sarı-lacivertli takımda kaleye Tarık Çetin geçti. Tarık, geçen sezon dört maçta Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu.

Bu sezonki dört Şampiyonlar Ligi eleme maçında görev yapan Mert Günok sakatlığı, Brezilyalı Ederson ise cezası nedeniyle başkente getirilmedi.

Kartal; Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.

Teknik direktör Kartal, Gençlerbirliği mücadelesinde Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.