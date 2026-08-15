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Giriş Tarihi: 15.08.2026 07:33

Trabzonspor, Darwin Nunez'i bekliyor! Ön protokol yapıldı...

Muhammed Salah'ın ardından dev bir transfere daha imza atmaya hazırlanan Trabzonspor, ön protokol yaptığı Darwin Nunez'i kadrosuna katmak üzere.

YUNUS EMRE SEL Futbol
Trabzonspor, Darwin Nunez’i bekliyor! Ön protokol yapıldı...
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Süper Lig devi Trabzonspor, santrfor transferini de bitiriyor.

ÖN PROTOKOL YAPILDI

Al-Hilal'de Benzema'nın gelişi sonrası liste dışı kalan Darwin Nunez'i kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili kulüp, oyuncuyla ön protokol yaptı.

Sürecin tamamlanması için Suudi Arabistan kulübünün evrakları tamamlayıp ıslak imzaya atması beklenirken Nunez'in süreci büyük bir sabırsızlıkla takip ettiği belirtildi.

BİR AN ÖNCE GELMEK İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke ile de görüşen 27 yaşındaki futbolcunun bir an önce bordo-mavili formayı sırtına geçirmeyi arzuladığı öğrenildi.

İş henüz resmiyete dökülmedi ancak Trabzonspor, Nunez'in Türkiye gelişi ile ilgili seyahat ve karşılama organizasyonu için hazırlıklara başladı.

Kiralama yoluyla gerçekleşecek transferin, birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MUHAMMED SALAH #FATİH TEKKE #DARWİN NUNEZ #TRABZONSPOR

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Trabzonspor, Darwin Nunez'i bekliyor! Ön protokol yapıldı...
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