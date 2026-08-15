Trabzonspor, Darwin Nunez’i bekliyor! Ön protokol yapıldı...

BİR AN ÖNCE GELMEK İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke ile de görüşen 27 yaşındaki futbolcunun bir an önce bordo-mavili formayı sırtına geçirmeyi arzuladığı öğrenildi.

İş henüz resmiyete dökülmedi ancak Trabzonspor, Nunez'in Türkiye gelişi ile ilgili seyahat ve karşılama organizasyonu için hazırlıklara başladı.

Kiralama yoluyla gerçekleşecek transferin, birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör