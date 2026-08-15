Trabzonspor, Darwin Nunez’i bekliyor! Ön protokol yapıldı...

ÖN PROTOKOL YAPILDI
Al-Hilal'de Benzema'nın gelişi sonrası liste dışı kalan Darwin Nunez'i kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili kulüp, oyuncuyla ön protokol yaptı.
Sürecin tamamlanması için Suudi Arabistan kulübünün evrakları tamamlayıp ıslak imzaya atması beklenirken Nunez'in süreci büyük bir sabırsızlıkla takip ettiği belirtildi.
BİR AN ÖNCE GELMEK İSTİYOR
Teknik direktör Fatih Tekke ile de görüşen 27 yaşındaki futbolcunun bir an önce bordo-mavili formayı sırtına geçirmeyi arzuladığı öğrenildi.
İş henüz resmiyete dökülmedi ancak Trabzonspor, Nunez'in Türkiye gelişi ile ilgili seyahat ve karşılama organizasyonu için hazırlıklara başladı.
Kiralama yoluyla gerçekleşecek transferin, birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.