Trabzonspor’da Melih Kabasakal ve Sidny Lopes Cabral siftah yaptı!

Trabzonspor'un yeni transferleri Melih Kabasakal ve Sidny Lopes Cabral, karşılaşmanın ikinci yarısında bordo-mavili formayla tanıştı.

Karşılaşma 1-1 devam ederken oyuna müdahale eden teknik direktör Fatih Tekke, 67. dakikada Saviolo'nun yerine Cabral'ı oyuna aldı.

Tekke, aynı dakikada Aral Şimşir'i kenara çağırırken, Melih Kabasakal da ilk kez Trabzonspor formasını bir resmi maçta giydi.

Öte yandan Kasımpaşa'da ise Marcus Rafferty ve Ayberk Karapo, lacivert-beyazlı formayı ilk kez sırtına geçirdi.

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