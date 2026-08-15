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Giriş Tarihi: 15.08.2026 21:42

Trabzonspor’da Melih Kabasakal ve Sidny Lopes Cabral siftah yaptı!

Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerde yeni transferler Sidny Lopes Cabral ile Melih Kabasakal, ikinci yarıda süre aldı.

AA
Trabzonspor’da Melih Kabasakal ve Sidny Lopes Cabral siftah yaptı!
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Trabzonspor'un yeni transferleri Melih Kabasakal ve Sidny Lopes Cabral, karşılaşmanın ikinci yarısında bordo-mavili formayla tanıştı.

Karşılaşma 1-1 devam ederken oyuna müdahale eden teknik direktör Fatih Tekke, 67. dakikada Saviolo'nun yerine Cabral'ı oyuna aldı.

Tekke, aynı dakikada Aral Şimşir'i kenara çağırırken, Melih Kabasakal da ilk kez Trabzonspor formasını bir resmi maçta giydi.

Öte yandan Kasımpaşa'da ise Marcus Rafferty ve Ayberk Karapo, lacivert-beyazlı formayı ilk kez sırtına geçirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MELİH KABASAKAL #SİDNY LOPES CABRAL #TRABZONSPOR #SÜPER LİG #KASIMPAŞA #FATİH TEKKE

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Trabzonspor’da Melih Kabasakal ve Sidny Lopes Cabral siftah yaptı!
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