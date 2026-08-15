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Giriş Tarihi: 15.08.2026

Uğur Uçar: 10 kişi kalmasak belki kazanırdık

Uğur Uçar: 10 kişi kalmasak belki kazanırdık
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Bir dönem sarı-kırmızılı takımda forma giyen Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, maç sonu açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki teknik adam, "G.Saray'ı iyi analiz ettik. Ters ayaklı ortalar, kenarlarda sayısal çoğunluklar, savunma arkası koşular, merkeze oynadığınızda top kapıyorlardı. Biz de kenarlara oynadık. Geriye düştük, yakaladık, 10 kişi kalmasak belki kazanırdık. Deplasmanda 1 puan önemliydi bugün. Galatasaray'ın altyapısından çıkıp futbol oynadım, şampiyonluklar yaşadım. Okan Hoca ayrıca hem teknik direktörlüğümü yaptı hem takım arkadaşım oldu. Onlara saygılarımı sunuyorum" dedi.
#UĞUR UÇAR #GALATASARAY

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Uğur Uçar: 10 kişi kalmasak belki kazanırdık
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