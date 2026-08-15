Yabancı VAR döndü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
, 2026-27 sezonu öncesi yayımladığı mesajda yaşanacak değişimleri anlattı. Süper Lig
'de çipli top ve gol çizgisi teknolojisinin hayata geçirileceğini, yarı otomatik ofsayt sisteminin de daha ileri bir seviyeye taşınacağını belirten Hacıosmanoğlu, "Yeni sezonda VAR'da önemli bir adım atacağız. Kendi VAR hakemlerimizin gelişim ve adaptasyon sürecini desteklemek amacıyla, UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden faydalanacağız" açıklamasını yaptı. Dün sezonun ilk maçı olan Galatasaray
-Çorum FK
karşılaşmasında VAR koltuğunda Türk asıllı İsviçreli Fedayi San oturdu.