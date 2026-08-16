Batrakov hafta içi geliyor

Çorum FK beraberliği sonrası teknik direktör Okan Buruk'un, "Transferler bu hafta tamamlanacak" diyerek taraftara müjde verdiği Galatasaray'da ilk gelecek isim Aleksey Batrakov… Başkan Dursun Özbek'in onay verdiği Rus 10 numara için sarı-kırmızılılar, 25 milyon Euro bonservisin yanında 3 milyon Euro menajer komisyonu ödeyecek. 21 yaşındaki oyuncunun olası Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında vize problemi yaşayıp yaşamayacağı detaylı şekilde araştırıldı. Batrakov'la 3.5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Aslan, Lokomotiv Moskova ile de anlaştı. Genç yıldız adayının bu hafta içinde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

TARAFTARA VEDA ETTİ

Rusya Ligi'nde önceki gün Orenburg ile oynadıkları 1-1 biten maçta takımının tek golünü atan Aleksey Batrakov, karşılaşmanın sonunda sahanın ortasında oturup gözyaşlarını tutamadı. Ardından da tribünlere gitti ve taraftara el sallayarak veda etti.