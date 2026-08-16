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Giriş Tarihi: 16.08.2026 21:10

Çorum FK taraftarı, Kasımpaşa maçında yok!

Çorum FK, Süper Lig'in 2. haftasındaki Kasımpaşa maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

İHA
Çorum FK taraftarı, Kasımpaşa maçında yok!
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çorum FK, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Çorum FK 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya, 21 Mayıs tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza sebebiyle seyircisiz çıkacak.

Konuyla ilgili Çorum FK'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararı doğrultusunda, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Çorum Şehir Stadı'nda Kasımpaşa ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşması seyircisiz oynanacaktır. Bu kapsamda ev sahibi takım tribünlerine seyirci alınmayacak, yalnızca misafir takım tribününe Kasımpaşa Passolig kartı bulunan taraftarlar için bilet satışı gerçekleştirilecektir" denildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #ÇORUM FK #KASIMPAŞA

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Çorum FK taraftarı, Kasımpaşa maçında yok!
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