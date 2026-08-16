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Giriş Tarihi: 16.08.2026

Ç.Rize son saniyede Konyaspor’u yıktı

Ç.Rize son saniyede Konyaspor’u yıktı
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Tümosan Konyaspor'u son saniyelerde gelen golle 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90+3. dakikasında Emrecan Bulut'un ceza sahasında savunma oyuncusunun müdahalesi sonrası yerde kalması üzerine hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını işaret etti. 90+7'de beyaz noktadan ağları sarsan Qazim Laçi takımına 3 puanı getirdi. Yeşilbeyazlılar ise lige yenilgiyle başladı. Recep Uçar'ın çalıştırdığı Ç.Rize gelecek hafta Samsunspor'u ağırlayacak. İlhan Palut'lu Konyaspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.
#ÇAYKUR RİZESPOR #KONYASPOR

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Ç.Rize son saniyede Konyaspor’u yıktı
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