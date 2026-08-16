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Giriş Tarihi: 16.08.2026 15:06

Fenerbahçe, Lyon maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı!

Fenerbahçe, salı akşamı sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçı hazırlıklarına başladı.

İHA
Fenerbahçe, Lyon maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı!
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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Gençlerbirliği deplasmanında 60 dakika üzeri süre alan oyuncular günü rejenerasyonla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dayanıklılık koşuları ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, Olympique Lyon maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Saat 18.30'da başlayacak idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE CAN BARTU TESİSLERİ #İSMAİL KARTAL #GENÇLERBİRLİĞİ #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe, Lyon maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı!
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