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Giriş Tarihi: 16.08.2026 07:38 Son Güncelleme: 16.08.2026 07:39

Galatasaray'da teknik heyet buruk!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk’un yardımcıları İrfan Saraloğlu, İsmael Garcia Gomez, Fadıl Koşutan, Can Okuyucu ve Kaan Arısoy’ın sözleşmeleri uzatıldı. Ancak yüzde 100 zam bekleyen ekibe, %30 iyileştirme yapıldığı öğrenildi.

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da teknik heyet buruk!
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Galatasaray'ın sezonun açılış maçında Çorum FK ile berabere kaldığı maç öncesinde teknik heyetle ilgili bir çarpıcı gelişme yaşandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılıklarını yapan İrfan Saraloğlu ve İsmael Garcia Gomez ile kaleci hocaları Fadıl Koşutan ve Can Okuyucu'nun yanı sıra atletik performans antrenörü Kaan Arısoy'un sözleşmeleri uzatıldı. Çarşamba günü imzaları atan sarı-kırmızılı teknik heyet için Çorum FK karşılaşması sabahında TFF'ye bildirim yapıldı. Yüzde yüz zam bekleyen Okan Buruk'un ekibine, yönetim tarafından yüzde 30 iyileştirme yapıldığı ortaya çıktı.

TANRIVERMİŞ İLE ANLAŞAMADILAR

4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan ve başarılı olan teknik heyet, maaş konusunda kulüp yönetimi tarafından ödüllendirilmedi. Sezon başında tecrübeli çalıştırıcının ekibine takviye gündeme gelmiş ancak Tuğberk Tanrıvermiş için nabız yoklansa da olumlu sonuç alınamamıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY

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Galatasaray'da teknik heyet buruk!
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