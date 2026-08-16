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Giriş Tarihi: 16.08.2026 07:17

Galatasaray'ın yeni transferi hafta içi geliyor!

Transferde atağa kalkan Galatasaray, on numara transferini tamamladı. Sarı-kırmızılılar, anlaşmaya vardıklarını Aleksey Batrakov'u hafta içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

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Galatasaray’ın yeni transferi hafta içi geliyor!
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Çorum FK beraberliği sonrası teknik direktör Okan Buruk'un, "Transferler bu hafta tamamlanacak" diyerek taraftara müjde verdiği Galatasaray'da ilk gelecek isim Aleksey Batrakov…

25+3 MİLYON EURO ÖDENECEK

Başkan Dursun Özbek'in onay verdiği Rus 10 numara için sarı-kırmızılılar, 25 milyon Euro bonservisin yanında 3 milyon Euro menajer komisyonu ödeyecek.

21 yaşındaki oyuncunun olası Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında vize problemi yaşayıp yaşamayacağı detaylı şekilde araştırıldı.

HAFTA İÇİNDE GELİYOR

Batrakov'la 3.5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Aslan, Lokomotiv Moskova ile de anlaştı. Genç yıldız adayının bu hafta içinde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Rusya Ligi'nde önceki gün Orenburg ile oynadıkları 1-1 biten maçta takımının tek golünü atan Aleksey Batrakov, karşılaşmanın sonunda sahanın ortasında oturup gözyaşlarını tutamadı. Ardından da tribünlere gitti ve taraftara el sallayarak veda etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ÇORUM FK #DURSUN ÖZBEK #GALATASARAY

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Galatasaray'ın yeni transferi hafta içi geliyor!
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