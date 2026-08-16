Galatasaray’ın yeni transferi hafta içi geliyor!

HAFTA İÇİNDE GELİYOR

Batrakov'la 3.5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Aslan, Lokomotiv Moskova ile de anlaştı. Genç yıldız adayının bu hafta içinde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Rusya Ligi'nde önceki gün Orenburg ile oynadıkları 1-1 biten maçta takımının tek golünü atan Aleksey Batrakov, karşılaşmanın sonunda sahanın ortasında oturup gözyaşlarını tutamadı. Ardından da tribünlere gitti ve taraftara el sallayarak veda etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör