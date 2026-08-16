Göztepe, Süper Lig’de Samsunspor’a konuk olacak

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yarın (17 Ağustos pazartesi günü) deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.30'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Geçen sezonu 6. sırada tamamlayan Göztepe, Avrupa kupaları hedefi yolunda yeni sezonun ilk maçına deplasmanda çıkacak.

Göztepe'nin yeni transferlerinden Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos ve Luka Gugeshashvili forma giymeleri durumunda ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Yine yeni transferlerden daha önce Sivasspor forması giyen Sundberg ile Antalyaspor formasını terleten Gökdeniz Bayrakdar da sarı-kırmızılı formayla ilk kez Süper Lig'de maça çıkacak.

Eksik ve sakatlığın olmadığı sarı-kırmızılı takım, dün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Göztepe, bugün Samsun'a giderek kampa girecek.

Öte yandan, iki takım arasında geçen sezon oynanan ilk maçta Göztepe evinde rakibini 2-0 mağlup ederken, ligin son haftasındaki maçta Samsunspor sahasında 3-0 kazanmıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör