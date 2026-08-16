‘Hata yaptık cezalandırıldık’

Trabzonspor
Teknik Direktörü Fatih Tekke
, sonuçtan dolayı üzgün olduğunu ifade etti. "Önümüzdeki 4 maç belki daha zor geçecek" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Trabzonspor'un bu seneye ait değil geleceğine dair özellikle bu 5 hafta çok önemli. İyi başlamadık ama ilk devre planladığımızın üzerindeydik. Bu yarıda maçı bitirmemiz lazımdı. İkinci yarıda yaptığımız hata ile rakip beraberliği yakaladı. Yapılan hata kabul edilir değil. Başlangıcı var, sadece bir oyuncuya yıkmamak gerekiyor. Top taca doğru giderken oldu. Bir an önce kazanayım isteğinden oluyor. Dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz. Oyun kontrolünü daha fazla elimizde tutmamız lazımdı. Çünkü sezonun ilk maçlarında, fiziksel olarak ne kadar iyi olursanız olun, gerçek bir lig maçındaki fiziksel durum hemen ortaya çıkmıyor" değerlendirmesinde bulundu.