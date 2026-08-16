İrfan Can Kahveci 314 gün sonra

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiralık olarak gönderilen İrfan Can Kahveci, dün akşam Fenerbahçe'nin ilk 11'inde yer aldı. 5 Ekim 2025'teki Samsunspor maçının ardından ilk kez sarı-laciverti formayı giyen İrfan Can'ın 314 günlük hasreti son bulmuş oldu. 59 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, iki şut denemesinde bulunurken çerçeveyi tutturamadı. Yüzde 78 pas isabetiyle oynadı, girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünü kaybetti.

EDERSON YOLCU!

Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Fenerbahçe'de mutlu olmadığı ve ayrılacağı sıkça konuşulan Ederson, yeni sezonda sarı-lacivertlilerin oynadığı 4 Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında forma giymedi. Dün de kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda olmayan Brezilyalı eldiven için ayrılık iddiaları ayyuka çıktı. İtalyan devi Juventus'un, Ederson ile ilgilendiği ve menajer Jorge Mendez'le temas kurarak transferi için ilk somut adımı attığı belirtildi.

SEMEDO GİDERSE YERİNE PEDERSEN

F.Bahçe, sağ beki Nelson Semedo'nun olası ayrılığına ilişkin girişimlere başladı. İtalyan basınından Torino Zone'da yer alan habere göre; Torino'da forma giyen Pedersen'i transfer listesine dahil etti. 26 yaşındaki Norveçli oyuncuyu; Hull City, Fulham, Bournemouth gibi Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Bundesliga'dan kulüpler takip ediliyor. Çizme kulübünün futbolcusundan beklentisi ise 10 milyon Euro.