Kanarya’nın canı yandı

TALİSCA 5'LEDİ

Sezona fırtına gibi giren Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Avrupa'dan sonra Süper Lig'de sahne aldı. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının tamamında ağları havalandırdıktan sonra ligi de boş geçmeyen Sambacı, çıktığı son 5 resmi karşılaşmada 5. kez gol attı.

KARTAL: BUNU HİÇ BEKLEMİYORDUM!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu yenilgiden ders çıkaracaklarını belirterek şöyle konuştu: "Ayağımızdaki topu rakibe verip gol yedik. Böyle bir şey beklemiyorduk. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Daha ligin ilk maçında onları üzmek istemezdik.''

BÜYÜKLERİN KÂBUSU OĞULCAN

Gençlerbirliği forması giyen Oğulcan Ülgün, kariyerinde çeşitli takımlarla büyüklerin kâbusu oldu. Galatasaray'a 2, Beşiktaş ve Trabzonspor'a 1'er gol atan 28 yaşındaki orta saha, CV'sine Fenerbahçe'yi de yazdırdı. Süper Lig kariyerinde 12 golün 5'ini dev ekiplerin ağlarına yolladı. Oğulcan, attığı golü 3 gün önce kaybettiği babasına ithaf etti.

İRFAN CAN'IN HARİKA GECESİ

Geçtiğimiz perşembe günü bedelsiz olarak Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne transfer olan İrfan Can Eğribayat, eski takımına karşı gösterdiği performansla alkış aldı. Kırmızı-siyahlı formayla ilk maçına dün gece çıkan tecrübeli kaleci, kalesinde gördüğü 1 gole rağmen yaptığı kritik hamlelerle maçın yıldızına dönüştü. 28 yaşındaki kaleci, 10 kurtarışa imza atarak takımının 3 puanı almasında başrolü oynadı.

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İrfan Can Eğribayat, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı Fenerbahçe karşısında oynadı.

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de İsmail Kartal yönetiminde aldığı son iki dış saha mağlubiyeti de Gençlerbirliği deplasmanındaydı (Ağustos 2026 ve Mart 2015).