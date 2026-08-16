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Giriş Tarihi: 16.08.2026 17:36

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı!

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanında sahaya çıkacak olan Konyaspor, hazırlıklarına start verdi.

İHA
Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı!
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 22 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE çalışması ile başladı. Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Sahada topla oyun ve şut çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, 18 Ağustos Salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KONYASPOR #İLHAN PALUT #FENERBAHÇE #TRENDYOL SÜPER LİG

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Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı!
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