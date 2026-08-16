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Giriş Tarihi: 16.08.2026

Noa Lang için resmi girişim

Noa Lang için resmi girişim
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Transferin suskun takımlarından Galatasaray, sol kanadını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'den olumsuz yanıt alınması durumunda B ve C planlarını devreye sokacak sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ikinci devresinde kiraladıkları Napoli forması giyen Noa Lang için resmi girişimde bulundu. Aslan'ın 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine 15 milyon Euro bonservis teklif ettiği belirtildi. Çizme kulübünün ise 20 milyon Euro istediği aktarıldı. Görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

DİĞER ADAY EZZALZOULİ
Sarı-kırmızılıların sol kanat listesindeki bir diğer aday da İspanyol ekibi Real Betis forması giyen Abde Ezzalzouli. 24 yaşındaki futbolcu için girişimlerin kısa sürede başlayacağı belirtildi. Ezzalzouli'nin serbest kalma maddesinin 60 milyon Euro olduğu ve R.Betis'in oyuncu için indirime yanaşmadığı aktarıldı.

#NOA LANG #GALATASARAY #REAL BETİS #NAPOLİ #ARSENAL

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Noa Lang için resmi girişim
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