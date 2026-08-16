Osimhen rekor kovalıyor

Çorum FK maçında takımını yenilgiden kurtaran Victor Osimhen, sezona duble yaparak başladı. Yıldız oyuncu, Galatasaray'daki toplam gol sayısını 61'e çıkardı ve Milan Baros'u yakaladı. 77 gollü İcardi ve 72 gollü Hagi'nin ardından sarı-kırmızılı takımın en fazla gol atan üçüncü yabancısı olan Nijeryalı forvet, transferiyle ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı. Al-Hilal'in ilgilendiği Osimhen'i satmayı düşünmeyen Galatasaray, Suudi Arabistan ekibiyle pazarlığa oturmadı.

YABANCIYA VAR YERLİYE YOK!

Osimhen'in vergi borcuyla karşılaşan G.Saray'da sorunu başkan Dursun Özbek çözmüş ve 18 milyon TL ödeme yapılmıştı. UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderilirken hâlâ yerli oyuncuların alacaklı olduğu öğrenildi. Yabancıların ödemesi yapılırken, yerlilerin maaşlarında 3-4 ay gecikme söz konusu.