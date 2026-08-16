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Giriş Tarihi: 16.08.2026 17:39

Rizespor'da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı!

Recep Uçar yönetimindeki Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasındaki Samsunspor maçı hazırlıklarına start verdi.

AA
Rizespor’da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı!
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Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Konyaspor ile dün oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncuların dar alanda geçiş oyunu ve serbest vuruş organizasyonları üzerinde çalıştığı antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan yeşil-mavili ekibin yeni transferi Moussa Diakite de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#RİZESPOR #SAMSUNSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG #RECEP UÇAR

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Rizespor'da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı!
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