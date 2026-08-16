Sağa yeni aday Neres

Son olarak Vlahovic'i kadrosuna katan Beşiktaş, transferde ağırlığı sağ kanada verdi. Siyah-beyazlılar, Dodi Lukebakio, Benfica'dan ayrılmak istemeyince, rotasını David Neres'e çevirdi. Oyuncu için kulübü Napoli ile temasa geçildi. İtalyan ekibinin 2024 yazında Benfica'dan 28 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldızdan 20 milyon Euro'nun üzerinde gelir beklentisi olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla Cruzeiro'nun da ilgilendiği ifade edilirken Napoli'nin istediği teklifi alamaması durumunda zorunlu satın alma maddesiyle kiralama seçeneğine sıcak bakabileceği kaydedildi. Öte yandan Brezilya basını, Beşiktaş'ın adı Galatasaray ile anılan Gabriel Mec'i istediğini ileri sürdü. Çıkan haberlerde siyah-beyazlıların Gremio'nun 18 yaşındaki 10 numarası için teklif hazırladığı ve önümüzdeki günlerde sunacağına yer verildi.

KARTAL EKSİKSİZ BAŞLIYOR!

UEFA Avrupa Ligi'nde dörtte dört yapan Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonu sahasındaki Eyüpspor maçı ile açıyor. Siyahbeyazlılarda karşılaşma öncesi eksik bulunmuyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Avrupa Ligi'ndeki Hradec Kralove maçı sonrası bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.