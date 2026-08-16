Sidiki Cherif piyangosu!

F.Bahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Sidiki Cherif
'in Türkiye macerası sona erdi. Kendisine ödenen yüksek rakama rağmen beklentileri karşılayamayan ve taraftarın tepkisini çeken genç golcü, Premier Lig
'in yeni takımlarından Coventry City
'e transfer oldu. İngiliz ekibi, Gineli forvet için sarı-lacivertlilere 24.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada, Fenerbahçe
lehine sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de bulunuyor. Kanarya, Cherif için Angers'e 4 milyon Euro kiralama, 18 milyon Euro da bonservis bedeli olmak üzere toplamda 22 milyon Euro ödemişti. Bu transferle birlikte hem bu parayı çıkardı hem de 2.5 milyon Euro kâra geçti. Cherif, Kanarya'da toplam 17 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.