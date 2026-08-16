Sparta Prag’da Matej Jurasek krizi! Taraftarlar yeni transferi ıslıkladı...

Kariyerine kulübün ezeli rakibi Slavia Prag'da başlayan ve koyu bir Slavia taraftarı olarak bilinen genç futbolcu Matej Jurasek, daha önceden "ölümünü dilediği" kulübe kiralık olarak geldi.

Norwich'ten kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni oyuncuların karşılandığı coşku dolu törenlerin aksine taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı.

Slavia'da oynadığı dönemde sosyal medyada "Sparta'ya ölüm" paylaşımları yaptığı bilinen Jurasek, dün akşam Sparta formasıyla çıktığı ilk maçta yeni takımı adına 16 dakika oynadı.

TARAFTARLAR ISLIKLADI

Sparta'nın Teplice'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Jurasek, sahaya çıkar çıkmaz şiddetli bir ıslık tufanı, hakaretler ve kulüpten ayrılmasına yönelik çağrılarla karşılandı.

Olayların büyümesi üzerine Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, tribünlere giderek taraftarlardan Jurasek'i kabul etmelerini istemek zorunda kaldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör