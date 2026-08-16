Teknik heyet buruk!

Galatasaray'ın sezonun açılış maçında Çorum FK ile berabere kaldığı maç öncesinde teknik heyetle ilgili bir çarpıcı gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılıklarını yapan İrfan Saraloğlu ve İsmael Garcia Gomez ile kaleci hocaları Fadıl Koşutan ve Can Okuyucu'nun yanı sıra atletik performans antrenörü Kaan Arısoy'un sözleşmeleri uzatıldı. Çarşamba günü imzaları atan sarı-kırmızılı teknik heyet için Çorum FK karşılaşması sabahında TFF'ye bildirim yapıldı. Yüzde yüz zam bekleyen Okan Buruk'un ekibine, yönetim tarafından yüzde 30 iyileştirme yapıldığı ortaya çıktı.

TANRIVERMİŞ İLE ANLAŞAMADILAR

4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan ve başarılı olan teknik heyet, maaş konusunda kulüp yönetimi tarafından ödüllendirilmedi. Sezon başında tecrübeli çalıştırıcının ekibine takviye gündeme gelmiş ancak Tuğberk Tanrıvermiş için nabız yoklansa da olumlu sonuç alınamamıştı.

TRANSFERLERİ BEKLİYOR

Üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle girdiği sezona 1 puanla başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tıpkı taraftarlar gibi bir an önce yeni oyuncularını bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Çorum FK maçı sonrası daha iyi olacaklarını belirterek şampiyonluk sözü verdi.