Trabzon durgun başladı

SALAH BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıkan dünya yıldızı Salah, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda sahanın ilgi odağı oldu. Isınmaya gittiği anda bile bordo-mavili taraftarların bulunduğu bölümde uğultu koparken, Mısırlı sağ kanat 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna girdi.

'UYDURMA PENALTI'

53. dakikada Kasımpaşa'nın Güven Yalçın ile kazandığı penaltıda Trabzonsporlu futbolcular, hakeme yoğun itirazda bulundu ancak sonuç değişmedi. VAR'ın başındaki İsviçreli hakem Fedayi San da monitöre davet etmedi. Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada, "Bu verilen penaltı Türk futboluna ihanettir", "Penaltı inanılmaz uydurmaydı", "Böyle penaltı olmaz, rezillik..." diyerek tepkilerini dile getirdi.

SAVİOLO SİFTAH YAPTI

Trabzonspor'u öne geçiren Saviolo, yeni takımıyla ilk maçında ağları havalandırdı. Ayrıca Joao Pereira, Pedro Malheiro'nun ardından bordo- mavili formayla gol atan üçüncü Portekizli oyuncu oldu. 68'de oyundan çıkan 22 yaşındaki Saviolo, 1 kilit pas, 4'te 1 dribbling başarısıyla mücadele etti.

KİM NASIL OYNADI?

Malinovskyi: Bouchouari ile orta saha tandemini oluşturan futbolcu, direnciyle takımı ayakta tutmaya çalıştı. Rakibin 3 atağını başlamadan kesti.

Aral: İstediği oyunu sahaya yansıtamazken ikili mücadelelerle de üstünlük gösteremedi.

Saviolo: 68 dakika sahada kalırken futboluyla geçer not aldı. Oyununu 1 golle süslerken 2 şutta 2 isabet buldu.

Metehan: Saviolo'nun golünde asist yapan oyuncu, ilk maçında takımda 'Ben de varım' dedirten bir performans gösterdi.

Salah: Sağ kanada hareket getiren Mısırlı yıldız, birçok pozisyonu başlatan isimdi. 7 ortada 3 isabet sağlarken yüzde 80 pas isabetiyle maçı tamamladı.

Melih: Yüzde 95 pas isabetiyle orta alanı toparladı. Risksiz oyunuyla takımı rahatlattı.

Cabral: Kulübeden girerek rakipten iki top kazanırken 4 ortada isabetsiz kaldı.

7

Maçta en fazla orta yapan, Trabzonspor'un yıldızı Salah oldu. 7 denemede bulunurken 3 kez adresi tutturdu.