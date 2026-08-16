Ankara'da alınan mağlubiyet sonrası Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, sert ifadelerle takımı eleştirdi: "Utanç verici! Kendi kendimize maçı kaybettik. Yaptığımız hatalarla kaybettik. Maçtan önce net konuştuk, rakip bekleyecekti hatamızı, bundan faydalanmaya çalışacaktı. Bu oldu. Konuşması zor şu anda benim için. Kendi hatalarımızdan goller yedik. Aynı hikâye. Söyleyebileceğim şey bu. İlk yarıda da biraz daha sabırlı olabilirdik, acele ettiğimiz anlar vardı. Kendi oyun planımıza uygun atak yapmalıydık."

'İKİ TANE PENALTIMIZ VERİLMEDİ BU ŞEKİLDE LİG DEVAM ETMEZ'

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, hakem kararlarına ve TFF'nin erteleme talebini kabul etmemesine tepki gösterdi. Uslu şu ifadeleri kullandı: "Bizler salı günü F.Bahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılma maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. 2 tane penaltımız verilmedi! Bu şekilde bu lig devam etmez. Aklınıza ne gelebiliyorsa yaparız ligle ilgili. Fenerbahçe ile artık kimsenin oynamaması lazım.''