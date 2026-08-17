Başakşehir güzel başladı

Başakşehir
, sezonun ilk maçında Kocaelispor
'u 2-0 ile geçti. Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli takım, 14. dakikada Operi ile sevindi. 27'de Emin Bayram ile farkı açsa da öncesindeki faul nedeniyle gol, VAR tarafından iptal edildi. İlk devre bu skorla biterken ikinci 45'te savunmada sağlam duran Başakşehir açık vermedi. Geçen sezonun gol kralı Eldor Shomurodov, 72. dakikada skoru 2-0'a getirerek sonucu ilan etti. Ev sahibi Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.