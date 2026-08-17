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Giriş Tarihi: 17.08.2026

Fofana’da rakip Roma!

Fofana’da rakip Roma!
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Galatasaray, kanat takviyesi için de saldırıyor. Lyon'dan Malick Fofana ile ilgilenen Aslan'ın transferde rakibi Roma. Tuttomercato'da yer alan habere göre; İtalya ekibi, Lyon'a 40 milyon Euro ve bonuslar teklif etti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray da devreye girdi ve Belçikalı oyuncuya daha yüksek bir maaş sunmayı göze aldı. Cimbom, Fofana için Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçları bekleyecek. Ayrıca geçen sezon kiralık oynayan Noa Lang konusunda da Napoli'nin inadı kırılmaya çalışılıyor.
#GALATASARAY #ROMA

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Fofana’da rakip Roma!
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