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Giriş Tarihi: 17.08.2026 08:58

Galatasaray'dan Fofana atağı! Transferde dev rakip...

Transferde vites yükselten Galatasaray, Lyon forması giyen Malick Fofana'yı gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılılara bu transferde bir başka Avrupa devi rakip oldu. İşte detaylar...

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Galatasaray’dan Fofana atağı! Transferde dev rakip...
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Galatasaray, kanat takviyesi için de saldırıyor. Lyon'dan Malick Fofana ile ilgilenen Aslan'ın transferde rakibi Roma.

YÜKSEK MAAŞ GÖZE ALINDI

Tuttomercato'da yer alan habere göre; İtalya ekibi, Lyon'a 40 milyon Euro ve bonuslar teklif etti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray da devreye girdi ve Belçikalı oyuncuya daha yüksek bir maaş sunmayı göze aldı.

Cimbom, Fofana için Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçları bekleyecek. Ayrıca geçen sezon kiralık oynayan Noa Lang konusunda da Napoli'nin inadı kırılmaya çalışılıyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #GALATASARAY

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Galatasaray'dan Fofana atağı! Transferde dev rakip...
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