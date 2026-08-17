Galatasaray’dan Fofana atağı! Transferde dev rakip...

YÜKSEK MAAŞ GÖZE ALINDI

Tuttomercato'da yer alan habere göre; İtalya ekibi, Lyon'a 40 milyon Euro ve bonuslar teklif etti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray da devreye girdi ve Belçikalı oyuncuya daha yüksek bir maaş sunmayı göze aldı.

Cimbom, Fofana için Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçları bekleyecek. Ayrıca geçen sezon kiralık oynayan Noa Lang konusunda da Napoli'nin inadı kırılmaya çalışılıyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör