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Giriş Tarihi: 17.08.2026 17:38

Göztepe, Boran Eligüzel’i kadrosuna kattı!

Göztepe, son olarak Fenerbahçe U19 forması giyen genç savunma oyuncusu Boran Eligüzel’i kadrosuna kattı. İzmir ekibi, 18 yaşındaki oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İHA
Göztepe, Boran Eligüzel’i kadrosuna kattı!
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Göztepe, altyapısına önemli bir takviye yaparak son olarak Fenerbahçe U19 forması giyen genç savunma oyuncusu Boran Eligüzel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon yapılanması kapsamında genç savunma oyuncusu Boran Eligüzel ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 8 Ocak 2008 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Boran, kariyerinde son olarak Fenerbahçe U19 forması giydi.

Boran Eligüzel'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GÖZTEPE

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Göztepe, Boran Eligüzel’i kadrosuna kattı!
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