Kartal’da gözler sağ kanatta

Beşiktaş
, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak dünyaca ünlü golcü Dusan Vlahovic transferini tamamlayarak önemli bir hamleye imza attı. Bu takviyenin ardından çalışmalarını sürdüren Kartal, bu kez sağ kanat takviyesi için harekete geçti. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden birinin Napoli forması giyen Brezilyalı futbolcu David Neres olduğu bildirildi. Beşiktaş'ın oyuncu için İtalyanlar ile temas kurduğu ve İtalyan kulübünün 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis beklentisinin bulunduğu öne sürüldü. Yönetim, oyuncuyu bu sezon için kiralamak istiyor. Bu hafta transferde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.