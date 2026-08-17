Kartal’ın affı yok!

BİTİRİM İKİLİ: OLAİTAN&CERNY

Beşiktaş'ın oynadığı son iki karşılaşmaya Olaitan ve Cerny damgasını vurdu. İstanbul'daki Kralove maçında rakibin bacak arasından Cerny'e nefis bir asist yapan Olaitan, dün akşam da Çek yıldıza aşırtma vuruşla klas bir gol pası verdi. Olaitan, bu sezon5 maçta 3 asist yaparken, Cerny, 2 golve 1 asistlik performans sergiledi. Sosyal medyada Olaitan için İniesta benzetmesi yapıldı. Ayrıca Cerny'nin performansı sonrası sağ kanat arayışına son verilmesi yönünde yorumlar yapıldı.

AÇILIŞI SÜPER YAPIYOR

Siyah-beyazlılar, son 11 sezonun ilk maçlarında 10 kez sahadan galip ayrıldı. Sadece 2019- 20'de Sivasspor'a 3-0 kaybetti. Kartal ayrıca evinde oynadığı son 9 sezonun açılış müsabakalarının tamamını kazandı.

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Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor ile 5. kez karşı karşıya geldi. 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken hiç yenilmedi.