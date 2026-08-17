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Giriş Tarihi: 17.08.2026

Kartal’ın affı yok!

Avrupa’da 4’te 4 yapan Beşiktaş, Süper Lig’e de evinde aldığı Eyüpspor zaferiyle başladı. Baskılı futbolu ile rakibine nefes aldırmayan siyah-beyazlı ekip, buna rağmen tek gol bulabildi. 3 puanı kazandıran vuruş yine Olaitan'ın asistinde Cerny'den geldi. Konuk takımda Costa 68'de oyundan atıldı. Beşiktaş, dört büyükler arasında haftayı galibiyetle kapatan tek takım oldu

Kartal’ın affı yok!
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BİTİRİM İKİLİ: OLAİTAN&CERNY
Beşiktaş'ın oynadığı son iki karşılaşmaya Olaitan ve Cerny damgasını vurdu. İstanbul'daki Kralove maçında rakibin bacak arasından Cerny'e nefis bir asist yapan Olaitan, dün akşam da Çek yıldıza aşırtma vuruşla klas bir gol pası verdi. Olaitan, bu sezon5 maçta 3 asist yaparken, Cerny, 2 golve 1 asistlik performans sergiledi. Sosyal medyada Olaitan için İniesta benzetmesi yapıldı. Ayrıca Cerny'nin performansı sonrası sağ kanat arayışına son verilmesi yönünde yorumlar yapıldı.

AÇILIŞI SÜPER YAPIYOR
Siyah-beyazlılar, son 11 sezonun ilk maçlarında 10 kez sahadan galip ayrıldı. Sadece 2019- 20'de Sivasspor'a 3-0 kaybetti. Kartal ayrıca evinde oynadığı son 9 sezonun açılış müsabakalarının tamamını kazandı.

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Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor ile 5. kez karşı karşıya geldi. 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken hiç yenilmedi.

#SÜPER LİG #EYÜPSPOR #BEŞİKTAŞ

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Kartal’ın affı yok!
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