Sahanın tek hakimi

Siyah-Beyazlıların baskın, rakibini sahasına hapseden performansı Eyüpspor maçında rakamlarda da karşılığını buldu. Beşiktaş, topla oynamada rakibine yüzde 66'ya 34, hava topu kazanmada 10'a 7, pas isabetinde yüzde 88,3, 77,4'lük üstünlük kurdu. Yaptığı 23 ortada 5 isabet yakalayan Kartal, 19 şut denemesinde bulundu. Bunların 5'inde isabet sağlarken, sadece bir gol atabildi. Bir topu da direkten döndü. Kara Kartal, sadece pas arasında 10'a 7 ile Eyüpspor'un gerisinde kaldı.

TAŞ GİBİ DEFANS

Beşiktaş, bu sezon oynadığı beş maçta sadece hücum futbolu ile değil savunmadaki başarılı performansı ile de dikkat çekti. Siyahbeyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda toplam 6 gol atarken, ağlarında hiç top görmedi.