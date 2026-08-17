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Giriş Tarihi: 17.08.2026 11:15

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın (18 Ağustos salı günü) start veriyor.

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu ilk maçları başlıyor!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 19 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk edecek.

Karşılaşmaların rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Fenerbahçe - Olimpik Lyon (Fransa)

Levski Sofya (Bulgaristan) - AEK (Yunanistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viking (Norveç)

19 Ağustos Çarşamba:

Celtic (İskoçya) - LASK (Avusturya)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Celje (Slovenya)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Sabah (Azerbaycan)

NEC Nijmegen (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları başlıyor!
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