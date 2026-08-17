Beşiktaş Teknik Direktörü İtaliano, 3 puanla başladıkları için çok mutlu olduğunu söylerken taraftara da Vlahovic müjdesi verdi: "İlk maçlar her zaman zordur. İlk maçların ne kadar rekabetçi olduğunu gördük. Sürpriz sonuçlar çıktı. Biz de taraftarımız önünde kazanmak için sahaya çıktık. Özellikle çok iyi bir ilk yarı oynadık. Tempomuz çok iyiydi. İkinci yarıda rakip 10 kişi kaldığında daha etkili olabilirdik. Ancak perşembe günü de Avrupa maçımız var. 4 değişiklik yaptık, takım kimliğini koruduk. Bu beni mutlu etti. Bu sezon her futbolcuya ihtiyacımız var. Daha da iyi oynayacağız. Trossard 70 dakika oynadı. Vlahovic de aynı ritmi yavaş yavaş yakalayacak. Dikkatli olmalıyız. Perşembe günkü maçta yedekte olacak. Gereksiz yere oyuncularımı sakatlamak istemiyorum. Yakında sahada göreceğiz."

VLAHOVİC'İN LİSANSI BUGÜN ÇIKACAK

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, dünkü maçın kadrosunda yer almadı. Mücadeleyi tribünden izleyen Sırp yıldızın lisansı bugün çıkacak. Gelecek maçlar itibariyle teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun tercihine bağlı olarak tecrübeli golcü kadroda yerini alabilecek. Vlahovic'in perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi'ndeki Zalgiris maçının kafilesinde olması bekleniyor.