‘Artık sana kimse bir şey yapamaz’

LİGİN ilk haftasında Gençlerbirliği ile F.Bahçe arasında oynanan maçta yaşanan bir olay gündeme oturmuştu. TribündeÇocuğu güvenli bölgeye götüren Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunuslar Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven, olay sırasında yaşananları anlattı. Tribündeki gerginliğin F.Bahçe forması giyen küçük çocuğa yöneldiğini anında fark ettiğini belirten Yurduseven, babasının yanına gidip,dediğini ve çocuğu kucağına aldığını belirtti. Polis memuru şu ifadeleri kullandı:Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. Sonradan tabii ki o stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim. Sağlam bir şekilde çıktık. Dönerken de polis tişörtüyle geldiğimizde'Güçlüyüm o zaman' dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör