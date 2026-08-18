‘Artık sana kimse bir şey yapamaz’

LİGİN ilk haftasında Gençlerbirliği ile F.Bahçe arasında oynanan maçta yaşanan bir olay gündeme oturmuştu. Tribünde sarılacivertliforma giyen küçükçocuğun, bazı taraftarlarıntepkisinin hedefi olması üzerinepolis memurunun çocuğukucağına alarak alandançıkardığı anlar olay olmuştu.
Çocuğu güvenli bölgeye götüren Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunuslar Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven, olay sırasında yaşananları anlattı. Tribündeki gerginliğin F.Bahçe forması giyen küçük çocuğa yöneldiğini anında fark ettiğini belirten Yurduseven, babasının yanına gidip, "Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor,daha büyük bir şeye sebep olunmamasıiçin çocuğu bana ver"
dediğini ve çocuğu kucağına aldığını belirtti. Polis memuru şu ifadeleri kullandı: "Oküçük vücudundaki titreme gerçektenüzücüydü.
Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. Sonradan tabii ki o stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim. Sağlam bir şekilde çıktık. Dönerken de polis tişörtüyle geldiğimizde 'Abiler kızacak mı, bir şeyolacak mı?' dediğinde 'Artık sana hiçkimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin'dedim.
'Güçlüyüm o zaman' dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör