Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasındaYeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan heyecan vericiEv sahibinin gollerini 30. dakikada penaltıdan Mouandilmadji, 43'te Emre Kılınç ve 90'da Celil Yüksel kaydetti. Göztepe'de ise 3'te Matos, 46'da Armstrong ve 65'te Efkan Bekiroğlu ağları sarstı. Ayrıca Samsunspor'da Mouandilmadji bir penaltı atışından yararlanamadı.Gelecek hafta Samsunspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İzmir ekibi de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.