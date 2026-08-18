Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı
Giriş Tarihi: 18.08.2026

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor ile Göztepe 3-3 beraberekaldı. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan heyecan verici karşılaşmada tam 6 kezağlar sarsılırken ilk haftanın en gollü maçı oldu. Ev sahibinin gollerini 30. dakikada penaltıdan Mouandilmadji, 43'te Emre Kılınç ve 90'da Celil Yüksel kaydetti. Göztepe'de ise 3'te Matos, 46'da Armstrong ve 65'te Efkan Bekiroğlu ağları sarstı. Ayrıca Samsunspor'da Mouandilmadji bir penaltı atışından yararlanamadı. Kalan sürede eşitliğin bozulmadığımaçta iki takım da hanesinebirer puan yazdırdı. Gelecek hafta Samsunspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İzmir ekibi de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA