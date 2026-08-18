Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor ile Göztepe 3-3 beraberekaldı.
Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan heyecan verici karşılaşmada tam 6 kezağlar sarsılırken ilk haftanın en gollü maçı oldu.
Ev sahibinin gollerini 30. dakikada penaltıdan Mouandilmadji, 43'te Emre Kılınç ve 90'da Celil Yüksel kaydetti. Göztepe'de ise 3'te Matos, 46'da Armstrong ve 65'te Efkan Bekiroğlu ağları sarstı. Ayrıca Samsunspor'da Mouandilmadji bir penaltı atışından yararlanamadı. Kalan sürede eşitliğin bozulmadığımaçta iki takım da hanesinebirer puan yazdırdı.
Gelecek hafta Samsunspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İzmir ekibi de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
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Mete Efendioğlu - Editör