Baskının lideri!

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Beşiktaş'ın Haziran ayında takımın başına getirdiği teknik direktör Vincenzo İtaliano, kısa sürede taraftarların gönlüne girerken aldığı sonuçlarla da camiayı sevindirdi. Sezona 5'te 5 ile başlayan siyah-beyazlılar, 4 Avrupa, 1 de Süper Lig maçında kalesinde hiç gol görmedi. Fiziksel gücü yüksek, tempolu bir takım vaadinde bulunan İtaliano, şu ana dek bunun ışığını verdi. Kara Kartal ligin ilk müsabakasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken istatistikleriyle de dikkat çekti. Beşiktaş,