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Giriş Tarihi: 19.08.2026 20:43

Erzurumspor FK, Elisha Owusu'yu transfer etti!

Erzurumspor FK, 28 yaşındaki orta saha Elisha Owusu'yu renklerine bağladı.

İHA
Erzurumspor FK, Elisha Owusu’yu transfer etti!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden AJ Auxerre forması giyen 28 yaşındaki Elisha Owusu'yu kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Owusu, kendisini 2 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Erzurumspor FK, transferi sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duyurdu. Kulübün paylaşımında, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Elisha Owusu!" ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Lyon II, Sochaux, KAA Gent ve AJ Auxerre formalarını giyen Owusu, aynı zamanda Gana Milli Takımı'nda forma giyiyor.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ERZURUMSPOR FK #TRENDYOL SÜPER LİG #AHMET DAL

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Erzurumspor FK, Elisha Owusu'yu transfer etti!
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