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Giriş Tarihi: 19.08.2026

İstifadan vazgeçirdi!

İstifadan vazgeçirdi!
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TARAFTARIN hazırlık maçları ve Çorumspor beraberliğinin ardından istifaya davet ettiği yönetimde ilk çatırdama yaşandı. Transfersürecinde başkan DursunÖzbek'le fikir ayrılıklarıolan futbolun patronlarındanAbdullah Kavukcuistifa etme noktasınageldi. Kemerburgaz'da yüz yüze gerçekleşen görüşmeler sonucunda Kavukcu'yu bu kararından başkan Özbek geri döndürdü ve olası kriz önlendi. Geçen sezonSportif A.Ş'de BaşkanVekili olarak görev yapanKavukcu, Osimhen'intransferini bitiren isimdi.Kavukcu son seçimdeyönetime girmişti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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İstifadan vazgeçirdi!
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