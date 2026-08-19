İstifadan vazgeçirdi!

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TARAFTARIN hazırlık maçları ve Çorumspor beraberliğinin ardından istifaya davet ettiği yönetimde ilk çatırdama yaşandı.Kemerburgaz'da yüz yüze gerçekleşen görüşmeler sonucunda Kavukcu'yu bu kararından başkan Özbek geri döndürdü ve olası kriz önlendi.