Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Satılmayacaksa zam isteriz!
Giriş Tarihi: 19.08.2026

Satılmayacaksa zam isteriz!

Beşiktaş’ın kulüp binasından video paylaşan Joes Blakborn, siyah-beyazlılara bir oyuncusunu önerdi. Sarı-lacivertli yönetimle de Jayden Ooosterwolde için görüşme yaptı

Satılmayacaksa zam isteriz!
  • ABONE OL
F.Bahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. 5 Ağustos'ta Sturm Graz ile oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin menajeri Joes Blakborn sürpriz şekilde İstanbul'a geldi. Blakborn, Beşiktaş'ın kulüp binasından bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bu olay sosyal medyaya bomba gibi düşerken menajerin, siyah-beyazlılara bir oyuncusunu önerdiği öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerle de bir görüşme yaptığı ve Oosterwolde'yi takımda düşünüpdüşünmediklerini, satmak istiyorlarsabonservis olarak beklediklerinirakamı sorduğu,satmamaları halinde ise oyuncusununmaaşında zam talebindebulunduklarını aktardığı bildirildi. En az 2 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun, sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Satılmayacaksa zam isteriz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA