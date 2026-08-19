Tarihi kenetlenme

Trabzonspor'da uzun süredir gündemde olan tribün birlikteliği projesi hayata geçiyor. Bordo-mavili yönetim ile taraftar grupları arasında gerçekleştirilen toplantılar sonucunda, stadyumdaki dağınık yapıyı sona erdirecek ve tek merkezden baskı kuracak yeni bir tribün düzenine geçildi. Alınan karar doğrultusunda; tribünlerdeki grup ayrılıkları tamamen rafa kaldırılırken, münferit grup flamaları yerine yalnızca Trabzonspor arması ve bordo-mavi renkler ön plana çıkacak. Bu birliktelik, ilk sınavını yarın Papara Park'ta Ferencvaros karşısında verecek. Karşılaşma için tribün liderleri koordinasyonunda özel görsel şovlar ve koreografi hazırlıkları tamamlandı. Maçın başlama düdüğünden itibaren sahaya yansıtılacak organize taraftar baskısıyla, Papara Park'ın yeniden rakipler için aşılması güç bir kaleye dönüştürülmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör