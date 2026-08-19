Topun oynanma süresi arttı

Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. TFF'nin topun oyunda kalma süresinin artması için yaptığı köklü değişiklikler, olumlu sonuç vermeye başladı. Hakemlerin oyunu yavaşlatmaması en önemli etken oldu. Geçen sezon topun oyunda kalma süresi ortalama51 dakika 53 saniyeydi. Bu yıl ise ilk maçlar sonucu süre 56 dakika16 saniyeye çıktı. Aradaki fark ise 4 dakika 37 saniye… Topun en fazla oyunda kaldığı müsabaka, 61.56 dakika ile Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçı olurken onu 60.06 ile Konya-Ç.Rize maçı izledi. GalatasarayÇorum 57.18, Beşiktaş-Eyüp 48.35, Kasımpaşa-Trabzon ise 56.08'de kaldı.

2026-27 SEZONU 1. HAFTA İSTATİSTİKLER

MAÇ OYUNDA KALMA TOPLAM SÜRE

G.Saray-Çorum 57.18 100.39

Kasımpaşa-Trabzonspor 56.08 96.46

Konyaspor-Ç.Rizespor 60.06 103.36

Gaziantep-Alanyaspor 53.34 94.21

Gençlerbirliği-F.Bahçe 61.56 98.46

Başakşehir-Kocaeli 58.17 96.09

Amed-Erzurum 57.19 94.47

Beşiktaş-Eyüpspor 48.35 94.59

Samsun-Göztepe 53.09 103.01

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör