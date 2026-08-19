Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Ferençvaroş hazırlıkları tamam!
Giriş Tarihi: 19.08.2026 19:55

Trabzonspor'da Ferençvaroş hazırlıkları tamam!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferençvaroş ile karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar noktalandı.

AA
Trabzonspor’da Ferençvaroş hazırlıkları tamam!
  • ABONE OL

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Macaristan'ın Ferençvaroş takımı ile yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililerin teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Bu bölümde ısınma hareketleri yapan Karadeniz ekibi, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Bordo-mavili ekibin antrenmanına sakatlıkları bulunan Batagov, Folcarelli ve Okay Yokuşlu katılmadı, tedavisi tamamlanan Muçi ise takımla antrenmanlara başladı.

Trabzonspor ile Ferençvaroş yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacağı mücadele ATV'den yayımlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #FATİH TEKKE #TRABZONSPOR #FERENÇVAROŞ #ATV

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Ferençvaroş hazırlıkları tamam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA