Aslan 10’a kavuşuyor

Galatasaray, yeni 10 numarası Aleksey Batrakov'a kavuşuyor. 21 yaşındakifutbolcu, bugünsabah saatlerindeözel uçaklaİstanbul'a gelecekve sağlık kontrollerininardından lisansı çıkarılacak. Rusya Milli Takımı'nın resmi hesaplarından ise Batrakov için veda paylaşımı yapıldı. Türk bayrağı ve Galatasaray logosunun yer aldığı 'Welcome' pankartına yer verildi. Genç yetenek,Lokomotiv Moskova'nın Rostov ile oynadığıkupa maçının kadrosunda yer almamıştı.

ERZURUM'DA KADRODA OLACAK

SEZONA 2-2'lik Çorumspor beraberliği ile başlayan Galatasaray'da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam ederken ilk 11'de değişiklik beklenmiyor. Yeni transferUgochukwu yine kulübede oturacak, ortasahada Torreira ve Sara devam edecek. 10 numarada forma Yunus'ta kalacak. Ayrıca bir başka yeni yıldız Batrakov da kadroda yer alacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör