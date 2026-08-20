F.Bahçe’nin iki yüzü

Bu sezon ilk 4 maçta 3 galibiyet-1 beraberlik alarak Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıkan F.Bahçe'nin defosu, son iki karşılaşmada ortaya çıktı. Ligde G.Birliği'ne (2-1) kaybeden, Devler Arenası'nda Lyon (1-1) ile berabere kalan sarı-lacivertlilerin, yedek kulübesinin üretkenlik sorunu dikkat çekti. Geçen sezon ağları 104 kez sarsan Tedescolu F.Bahçe'de, gollerin %15,5'ini sonradan girenler kaydetmişti. Ancak işler şimdilik terse döndü.

YOUSSEF EN-NESYRİ VE JHON DURAN BİLE ARANDI

Oyuna geç hamleleri nedeniyle eleştirilen ve toplamda 28 değişiklik yapan teknik direktör İsmail Kartal, yedeklerinden skor katkısı alamadı. Kanarya, 6 resmi müsabakada ağları 7 kez sarsarken gollerin hepsi ilk 11'deki isimlerden geldi. Hücumda Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ı bile arayan F.Bahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muriqi yeni forma giymeye başladı. Yeni transfer Romelu Lukaku da Lyon sınavıyla ilk kez oynadı. Sidiki Cherif ise Coventry City'ye gitti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör