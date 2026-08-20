Ghedjemis için son bir hamle

Beşiktaş
, sağ kanada düşündüğü Fares Ghedjemis'e son bir teklif yaptı. Bu transferde Monaco ile yarışan siyah-beyazlılar, 23yaşındaki futbolcu içinFrosinone'ye Fransızkulübünün önerdiği 10+2milyon Euro'yu direktsundu ancak ilk etaptaoyuncu cephesinde geridekaldı
. Yapılan görüşmede oyuncunun temsilcisi Fabrizio Ferrari, Ghedjemis'in önceliğini Monaco'ya verdiğini ve Fransa'ya transfer olmak istediğini dile getirdi. Ferrari, oyuncusunaİstanbul veBeşiktaş'ın dahaiyi bir opsiyonolduğunu iletse deson kararı Ghedjemis'invereceğini söyledi.
Siyahbeyazlılar, son hamlesinin ardından Cezayirli futbolcunun seçimini beklemeye başladı.
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Mete Efendioğlu - Editör