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Giriş Tarihi: 20.08.2026

Kaliteli orta saha arıyoruz

“İki yönlü oynayabilen, koşucu özelliği olan, kendini ceza sahasına atabilen ve büyük alanları kapatan bir futbolcu alacağız. Aynı zamanda 23 yaş altı için de oyuncu bakıyoruz”

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kaliteli orta saha arıyoruz
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, en az iki oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Orta sahaya iki yönlü oynayabilen, koşucu özelliklere sahip, kendisini ceza sahasına atabilen ve büyük alanları kapatabilen bir futbolcu arıyoruz. Aynı zamanda 23 yaş altı oyuncu da arıyoruz. Bunun için de yönetimle konuşuyoruz. Biz rekabetçibir takım olmak istiyoruz. Takımımıza yeni katılacak isimler de rekabeti sağlamak için bize yardımcı olacak" dedi. İtaliano, Zalgiris karşılaşmasını da "Final maçı" olarakdeğerlendirdi.

POZISYON ÜRETIYORUZ, ŞANS YAKALIYORUZ AMA...
İtalyan teknik adam, "Oynayabileceğimiz en üst turnuva Avrupa Ligi ve burada oynamak istiyoruz. Oyüzden bu maçı kazanmamızgerekiyor. Yarıştığımız üç kulvarda da sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz. Savunmamız iyi ve geliştiriyoruz. Pozisyon üretiyoruz, şans yakalıyoruz fakat bitiricilikte sıkıntı var. Geride kalan maçlarda daha fazla gol atmayı hak ettik. Maçları daha erken bitirmemiz gerekiyor. Bu bitiricilik için de her gün çalışıyoruz" dedi. Orta sahanın merkezinde Orkun, Olaitan ve Salih'i değiştirmemesiyle ilgili olarak da "Bu üç oyuncuçok iyi maçlar çıkardı. Orta saha takımın dengesidir. Bu dengeyi çok iyi ayarladıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DJALO: YAPTIĞIM HAREKET NORMAL BİR FAULDÜ
İTALIANO ile birlikte basın toplantısına katılan Tiago Djalo, Eyüpspor maçında rakibinin saçını çekmesiyle ilgili soruya, "Herkesin bir fikri var ama daha dikkatli olmam gerekiyor. Bence normal bir fauldü. Topu almam ve bunun için agresif olmam gerekiyor, bunu yapmak için hazırım" cevabını verdi. Tecrübeli oyuncu, bu sezon 5 resmi maçta gol yememelerinin önemine değinirken daha iyi olabileceklerini de sözlerine ekledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO İTALİANO

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Kaliteli orta saha arıyoruz
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