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Giriş Tarihi: 20.08.2026

Kartal 6’da 6 peşinde

Kartal 6’da 6 peşinde
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Siyah-beyazlı ekip, Kouno Zalgiris karşısında seyirci avantajını kullanarak, sahadan rövanş için avantajlı bir skorla ayrılmayı istiyor. Kartal'ın bir başka hedefi ise galibiyet serisini devam ettirmek. Bu sezon Avrupa kulvarında çıktığı 4 maçı kazanan, Süper Lig'e de üç puanla başlayan Beşiktaş, 6 gol attı ve ağlarında hiç top görmedi. İlk kez bir LitvanyatemsilcisiyleoynayacakolanKartal'daVlahovic'inson20-25 dakikadagörevyapmasıbekleniyor. Emirhan, Murillo ve Oh'un ise 11'e döneceği öğrenildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ

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Kartal 6’da 6 peşinde
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