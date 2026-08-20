Kartal 6’da 6 peşinde

Siyah-beyazlı ekip, Kouno Zalgiris karşısında seyirci avantajını kullanarak, sahadan rövanş için avantajlı bir skorla ayrılmayı istiyor. Kartal'ın bir başka hedefi ise galibiyet serisini devam ettirmek. Bu sezon Avrupa kulvarında çıktığı 4 maçı kazanan, Süper Lig'e de üç puanla başlayan Beşiktaş
, 6 gol attı ve ağlarında hiç top görmedi. İlk kez bir LitvanyatemsilcisiyleoynayacakolanKartal'daVlahovic'inson20-25 dakikadagörevyapmasıbekleniyor.
Emirhan, Murillo ve Oh'un ise 11'e döneceği öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör