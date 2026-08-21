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Giriş Tarihi: 21.08.2026

Çağlar’ın yerine Adil

Çağlar’ın yerine Adil
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GORNİK Zabrze ve Sturm Graz eşleşmelerinde forma şansı bulamayan, Gençlerbirliği ile Lyon karşılaşmalarında sakatlığı sebebiyle kadroda olmayan Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılmasına karar verildi. F.Bahçe, sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki futbolcudan kendisine takım bulmasını talep etti. Çağlar'ınayrılmasının ardından sarı-lacivertliler, bu bölgeyiAdil Demirbağ ile güçlendirmek istiyor. F.Bahçe yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, oyuncunun menajeriyle görüşerek ilk teması kurdu. Seneye sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki stoperin şartlarını öğrenen Kanarya, Konyaspor ile de görüşme yapacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Çağlar’ın yerine Adil
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